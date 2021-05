Italiaans woordenboek schrapt seksistische synoniemen voor het woord ‘vrouw’

Tientallen publieke figuren, van schrijvers tot parlementsleden, ondertekenden in maart een open brief aan Treccani waarin het online woordenboek werd gevraagd om de beledigende synoniemen voor het woord ‘donna’ (vrouw) te verwijderen. De auteurs van de brief wezen er ook op dat de synoniemen voor ‘man’ algemeen genomen wel positief waren. Synoniemen als ‘puttana’ (hoer) en ‘cagna’ (teef) werden vervolgens uit het woordenboek verwijderd.

Volgens Maria Beatrice Giovanardi, een activiste die de campagne leidde, heeft Treccani ook een bredere herziening beloofd, om te garanderen dat definities aantonen dat vrouwen een gelijke rol spelen in de maatschappij en om relaties te beschrijven met taal die LGBT+-inclusief is. Giovanardi, die zelf in het Verenigd Koninkrijk woont, reageert verheugd op het nieuws. “Het is algemeen beschikbaar, toegankelijk online en wordt door iedereen gebruikt. Daarom is het belangrijk dat het niet zulke toxische boodschappen verspreidt”, zegt ze.

Volgens een woordvoerder van Treccani maken de veranderingen deel uit van hun “aanhoudend onderzoek naar de evolutie van de sociale en culturele context” van taal.

Quote Het is overduide­lijk bewijs voor de manier waarop seksisme ingebed zit in alle instellin­gen. Maria Beatrice Giovanardi, activiste

In november paste ook Oxford University Press hun definitie van het woord vrouw aan in hun woordenboeken, na een petitie die tienduizenden handtekeningen verzamelde en eveneens geleid werd door Giovanardi. In hun bekende woordenboek Engels werden woorden als ‘bitch’ (kreng), ‘bird' (vergelijkbaar met ‘chick’ in het Amerikaans Engels) en ‘bint’ (trut) opgelijst als synoniemen voor vrouw.

Giovanardi werd ondertussen gecontacteerd door mensen uit landen als Griekenland en India die een gelijkaardige strijd willen aangaan. “Ik ben er zeker van dat dit ertoe leidde dat veel mensen zich beledigd voelen en proberen definities te veranderen, omdat het overduidelijk bewijs is voor de manier waarop seksisme ingebed zit in alle instellingen”, voegt ze eraan toe.

Quote Synoniemen.net lijst woorden als mokkel en wijf op als synoniemen voor vrouw.

En in het Nederlands?

Ook synoniemen.net geeft enkele weinig flatterende synoniemen voor het woord vrouw in het Nederlands, zoals mokkel, wijf en het bizarre ‘mannin’. Dat laatste is een leenvertaling van het Hebreeuwse woord voor vrouw dat etymologisch ten onrechte werd opgevat als een afgeleide van het woord man en gebruikt werd in een Bijbelvertaling, vers Genesis 2:23: “Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.”

Voor het woord man blijken echt pejoratieve synoniemen afwezig, met het zachte ‘knul’ als het negatiefst klinkende woord.

Mijnwoordenboek.nl doet het beter en lijst geen enkele negatieve term op als synoniem voor het woord vrouw.