Italiaans premier zet druk op EU om deal Lufthansa-ITA goed te keuren

“Onaccepta­bel”: Belgische voetbal­coach sliep na aardbeving twee nachten met spelers rond zwembad, maar móét straks spelen in rampgebied

Tom Saintfiet (50), bondscoach van Gambia, maakte de aardbeving in Marrakech vanop de eerste rij mee. Zijn selectie sliep de afgelopen twee nachten noodgedwongen rond het zwembad van het beschadigde hotel. Met schrik - bij het minste geluid worden ze teruggekatapulteerd naar die vreselijke avond. En onbegrijpelijk: naar huis terugkeren is géén optie. De Afrikaanse voetbalbond verplichtte Saintfiet om de Africa Cup-voorrondematch tegen Congo-Brazzaville te spelen. Middenin het rampgebied. “Dit is onacceptabel en respectloos. Maar the show must go on, klaarblijkelijk.”