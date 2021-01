Italiaans modemerk stuurt beroemde Chinese actrice weg na rel om draagmoeder

Het Italiaanse luxe modemerk Prada heeft gisteren het contract met een beroemde Chinese actrice beëindigd na een vermeend draagmoederschandaal. De 29-jarige Zheng Shuang wordt ervan beschuldigd dat ze haar twee jonge kinderen van Amerikaanse draagmoeders in de steek zou hebben gelaten, na een conflict met haar vriend. De zaak is saillant, omdat in China draagmoederschap verboden is.

Zheng Shuang, een prijswinnende actrice die in diverse grote Chinese tv-series speelde, was sinds 11 januari het nieuwe gezicht van de Chinese campagne van Prada. Nog geen week later kwam ze hevig onder vuur te liggen nadat een geluidsopname uitlekte waarop te horen is dat zij afstand wilde doen van haar kinderen vanwege een hoog oplopende ruzie met haar ex.

Onschuldige levens

Die ex, de in China bekende producer Zhang Heng, plaatste maandag een bericht op Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter. Heng wordt beschuldigd van het plegen van fraude, het ontwijken van schulden en van het bewust onderduiken in de Verenigde Staten. Allemaal niet waar, zegt Heng. Hij woont al langer dan een jaar in de Verenigde Staten omdat hij “twee jonge en onschuldige levens moest verzorgen en beschermen”, beweert hij.

Zijn bericht trok al snel de aandacht van miljoenen gebruikers en het duurde niet lang tot Chinese media de geboorteaktes van de kinderen vonden, waaruit bleek dat ze eind 2019 en begin 2020 in de VS waren geboren. Op beide formulieren stond actrice Zheng Shuang vermeld als de moeder van de kinderen.

“Harteloze moeder”

Dit zorgde voor verwarring onder haar fans en journalisten, omdat de actrice nooit in het openbaar zichtbaar zwanger is gezien. Vervolgens lekte er een audio-opname uit waarop de stem van Shuang en haar ouders te horen was. Uit de opnames bleek dat de actrice haar kinderen door anderen wilde laten adopteren, omdat ze relatieproblemen zou hebben met haar vriend.

Quote Het is een heel trieste en persoonlij­ke aangelegen­heid voor mij Zheng Shuang, actrice Volgens BBC klinkt Shuang op de opname geïrriteerd, omdat het volgens haar te laat zou zijn om haar kinderen nog te laten adopteren.

Shuang kreeg op sociale media een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen. De actrice werd verweten “wreed” en een “harteloze moeder” te zijn. In een verklaring benadrukte Shuang dat de uitgelekte opname slechts een gedeelte was uit een “zes uur durend gesprek”. “Het is een heel trieste en persoonlijke aangelegenheid voor mij”, schreef ze in een bericht op Weibo, gericht aan haar elf miljoen volgers.

De actrice beschuldigde haar ex-vriend ervan haar te proberen te chanteren. Ze zei dat ze geen strafbaar feit heeft gepleegd.

Geschokt

Als gevolg van de controverse rond het vermeende draagmoederschap en het ter adoptie stellen van haar kinderen, begonnen de aandelen van Prada Hong Kong in rap tempo te dalen. Hoewel de aandelen de volgende dag weer licht herstelden, kondigde Prada op haar officiële Weibo-account de beëindiging van het contract van de actrice aan. Het bedrijf verwijderde ook alle berichten van Zheng van alle sociale media.

Andere merken, waaronder het Chinese cosmeticamerk Chioture, het in Londen gevestigde sieradenmerk Lola Rose en haarverzorgingsmerk Aussie, zegden eveneens de samenwerking met de actrice stop.

De Communistische Partij reageerde in een statement geschokt en verklaarde dat in China “alle soorten draagmoederschap” verboden is. “Draagmoederschap is verboden in China omdat het de baarmoeder van vrouwen als een instrument gebruikt en het leven als een commercieel product verkoopt”, meldt de partij op Weibo. “Als Chinees staatsburger is reizen naar de VS via een juridische maas in de wet niet in overeenstemming met de wet.”

China nam in 2001 stappen tegen het draagmoederschap om te voorkomen dat vrouwen zouden worden uitgebuit.