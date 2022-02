Italiaan die Poetins lange tafel ontwierp: “Ze is 100.000 euro waard”

Het beeld van Vladimir Poetin en Emmanuel Macron die aan weerszijden van de immense witte tafel in het Kremlin zitten, is de wereld rondgegaan. Renato Pologna ontwierp de houten tafel versierd met bladgoud in de jaren ‘90 en schat dat ze nu 100.000 euro waard is.

De Russische president ontmoette vorige week zijn Franse ambtgenoot om te overleggen over de crisis in Oekraïne. Maar uiteindelijk leverde de tafel van zes meter lang en 2,60 meter breed meer nieuws op dan het gesprek zelf. Dinsdag mocht de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan dezelfde tafel plaatsnemen. En dat is uiteraard de Italiaanse ontwerper niet ontgaan.

“Echt. Ik herkende de tafel meteen zodra ik haar zag. Ik ben er trots op, ik word altijd enthousiast als ik zie dat mijn werk deel uitmaakt van iets heel belangrijks. Ik hoop dat de tafel geluk brengt en dat er geen oorlog uitbreekt”, vertelde Renato Pologna opgetogen aan de Italiaanse krant ‘Corriere sella Sera’.

Pologna komt uit Cantù (Como) en staat aan het hoofd van een bedrijf genaamd ‘Oak’. “Het tafelblad is een uniek stuk, en zeer uitdagend om te hanteren. De tafel is witgelakt met handgemaakte versieringen, onder meer in bladgoud.”

Dinsdag mocht de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan dezelfde tafel plaatsnemen.

En de Italiaan ontwierp de lange tafel zeker niet met social distancing in coronatijden in het achterhoofd. “De tafel is zeker nuttig om afstand te houden, maar de lengte heeft helemaal niets te maken met de pandemie. Ik ontwierp ze immers zo’n 25 jaar geleden”, aldus Pologna.

“Het maakte deel uit van grote renovaties die ik heb gedaan in een van de gebouwen van het Kremlin, waar de presidentiële residentie en de kantoren zich bevinden”, legde de Italiaan uit. Het was een complexe klus met nieuw meubilair, vloeren, openhaarden, verlichtingselementen en marmeren afwerkingen. Pologna stond in voor het meubilair. Het andere werk werd uitgevoerd door onderaannemers. Toen werd nog alles gefactureerd in lire. Hij schat dat de tafel nu 100.000 euro waard zal zijn.

In die tijd was Boris Jeltsin de president van de Russische Federatie, maar die heeft de Italiaanse ontwerper nooit ontmoet. “De beveiliging was secuur. We hadden een pasje om in en uit het gebouw te gaan. Het meubilair werd grondig gecontroleerd. We mochten geen foto’s maken.”

En wat vindt hij van al die memes over zijn lange tafel? “Dat is echt grappig. Ik zag dat iemand er een schommel van maakte: briljant. Ze hebben er zelfs een curlingbaan van gemaakt. We kunnen gerust stellen dat dit een tafel is die de creativiteit stimuleert.”

