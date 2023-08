Italiaan (37) vangt 3-jarige peuter die van vijfde verdieping valt, premier Giorgia Meloni eert “jonge held”

KIJK. De peuter werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam er als bij wonder met de schrik vanaf

“Het was een instinct”, zegt Mattia Aguzzi over zijn heldendaad. De 37-jarige bankmedewerker was zaterdagochtend rond 11 uur met zijn vriendin naar het huis van zijn neef aan het wandelen. “Hij had me gevraagd om hem brood te brengen”, vertelt de Italiaan. Maar onderweg hoorde het koppel plots een bewoner van een appartementsgebouw schreeuwen. De man wees naar een klein meisje, dat op een balkon op de vijfde verdieping was geklommen en dreigde te vallen.