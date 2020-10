Istrië, de Kroatische provincie waar corona amper bestaat: “Mensen kussen en schudden hier nog steeds handen”

Niet meer dan een groene speldenkop op een bloedrode wereldkaart. De Kroatische provincie Istrië is, samen met het Spaanse eiland La Palma, de laatste groene reiszone voor Belgen. Amper besmettingen en een ‘normaal’ leven, daar dromen we hier al meer dan een halfjaar van. In Istrië is het realiteit.

Al sinds de Europese uitbraak van het coronavirus in maart blijft de Kroatische provincie Istrië gespaard van veel besmettingen en strenge maatregelen. Het is momenteel dan ook een zeldzame groene reiszone voor Belgen, terwijl de rest van Kroatië wél oranje of rood kleurt. Vorige week zat Kroatië aan 38 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners, maar daarvan kwamen er dus amper tot geen uit Istrië. De regio telde de laatste 7 dagen amper 6,2 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Om te duiden hoe weinig dat is: in Brussel zijn er de laatste 2 weken liefst 875 besmettingen per 100.000 inwoners genoteerd, in Antwerpen 516.

Francky Vanbrabant (58) uit het West-Vlaamse Wielsbeke baat al 9 jaar een Bed & Breakfast uit in Funtana, een dorp in Istrië. Hij bevestigt dat het coronavirus het leven er amper beïnvloedt en ziet twee mogelijke verklaringen voor het lage aantal besmettingen. “De provincie Istrië heeft een microklimaat (wanneer de omstandigheden op een kleine schaal anders zijn dan je op basis van het klimaat zou verwachten, spreekt men van een microklimaat, red.) en daardoor heeft het virus het allicht moeilijker. Anderzijds is er de lage bevolkingsdichtheid, hier leven de mensen lang niet zo dicht bij elkaar dan in België en andere Europese landen.”

Het lage aantal inwoners is allicht de belangrijkste reden voor de weinige besmettingen. Er is veel natuur en grote steden zijn zeldzaam. De grootste stad, Pula, heeft zo’n 60.000 inwoners, maar daar blijft het dan ook bij. De bevolkingsdichtheid in Istrië bedraagt amper 43 inwoners per vierkante kilometer en telt nog geen 5 procent van alle Kroatische inwoners. Ter vergelijking: België heeft een bevolkingsdichtheid van 374 inwoners per vierkante kilometer.

Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers

Een wereld van verschil met ons land, dus, ziet ook Francky Vanbrabant. “Hier zijn al de hele tijd opmerkelijk minder besmettingen genoteerd. Istrië is deze zomer heel even een oranje zone geweest, maar dat werd al snel ongedaan gemaakt.” De coronamaatregelen op het Kroatische schiereiland blijven dan ook beperkt. “Alleen in de winkels is het verplicht om een mondmasker te dragen”, aldus Francky. “Voor de rest blijven mensen elkaar kussen en de hand schudden. Ook op het strand en in de horeca was en is het nog altijd druk. Enkel de obers moeten een mondmasker aandoen.” Het zijn taferelen die we ons in België en de rest van Europa al maanden niet meer kunnen inbeelden.

Had het coronavirus dan invloed op de boekingen voor de B&B de voorbije maanden? Niet echt, volgens Francky Vanbrabant. “Normaal gezien zijn wij het hele jaar door volboekt. Sinds maart is het altijd druk geweest, al waren er toch enkele gasten die hun reis annuleerden. Dat was vanwege een verplichte quarantaine bij aankomst in Kroatië. Die afzeggingen hebben we in de zomermaanden kunnen compenseren met veel Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers die langskwamen.” En wat met de Belgische toeristen? “Die zijn er zeker ook nog. De Belgen stellen wel redelijk wat vragen over de omstandigheden in Istrië en durven soms niet af te reizen uit angst voor een quarantaine. Maar de landgenoten die toch komen, zijn uiteindelijk altijd zeer tevreden over hun verblijf. Ze vinden het hier vaak zelfs veel veiliger dan in België.”

Volledig scherm Francky Vanbrabant (links) uit Wielsbeke en zijn buurman Jaro baten samen een B&B uit in de Kroatische provincie Istrië. (Beeld uit 2016) © Foto VTM