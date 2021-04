Israëlische studie: “Zuid-Afrikaanse variant kan immuniteit opgewekt door Pfizer-vaccin omzeilen”

Zwevegem Virologen over nieuwe corona-uit­braak in West-Vlaams rusthuis: “80-plus­sers zijn niet ernstig ziek, wat een bijzonder goed resultaat is”

18:44 95 procent van de 295 bewoners en personeelsleden is gevaccineerd, maar toch is er een corona-uitbraak in woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem. Vijf 80-plussers zijn besmet, een nieuw bezoekverbod is van kracht. “Dit bewijst net dat de vaccins werken”, verduidelijken viroloog Marc Van Ranst en vaccinoloog Pierre Van Damme.