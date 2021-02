Israëlische studie: aantal symptomatische Covidgevallen daalt met maar liefst 94 procent na toediening Pfizervaccin

De grootste zorgverzekeraar van Israël heeft zondag gemeld dat het aantal symptomatische Covidinfecties is gedaald met maar liefst 94 procent. Dat is gebleken uit de meest grootschalige Israëlische studie tot nu toe waarin 600.000 mensen werden gevolgd die twee doses van het Pfizer-vaccin hebben gekregen.

Volgens zorgverzekeraar Clalit heeft deze groep ook 92 procent minder kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus. De resultaten werden vergeleken met een groep mensen van dezelfde grootorde, met een gelijkaardige medische voorgeschiedenis, die het vaccin nog niet heeft gekregen.

Quote Het toont ondubbel­zin­nig aan dat het vaccin van Pfizer een week na de tweede dosis buitenge­woon doeltref­fend is. Ran Balicer, chief innovation officer van Clalit

“Het toont ondubbelzinnig aan dat het vaccin van Pfizer een week na de tweede dosis buitengewoon doeltreffend is in de echte wereld, net zoals het bleek te zijn in de klinische studie”, zegt Ran Balicer, chief innovation officer van Clalit. De gegevens wijzen bovendien uit dat het Pfizervaccin, dat is ontwikkeld in samenwerking met het Duitse BioNTech, zelfs twee weken of langer na de toediening van de tweede spuit nog effectiever is.

Zondag werd voor het eerst ook een scherpe daling waargenomen in het aantal ziekenhuisopnames en het aantal ernstige zieken bij de 55-plussers, zoals eerder ook een gelijkaardige afname werd vastgesteld bij de 65-plussers. Het effect van de vaccinatie van ouderen wordt met andere woorden voelbaar.

De ziekenhuisopnames nemen wel nog steeds toe bij jongere groepen die langer op een vaccin moesten wachten.

Volledig scherm Archiefbeeld: Medisch personeel van het Sheba Medical Center krijgt het vaccin. © Photo News

Koploper

Israël is met zijn vaccinatiecampagne de absolute koploper wereldwijd. Meer dan een kwart van de ongeveer 9,3 miljoen Israëliërs heeft al een tweede inenting tegen het coronavirus gekregen. In totaal hebben al 3,8 miljoen Israëliërs minimaal één vaccinatie gehad, van wie 2,5 miljoen al de tweede dosis hebben gekregen die nodig is voor voldoende bescherming tegen het longvirus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het behalen van de mijlpaal werd zondag op Twitter bekendgemaakt door minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein. Vrijdag en zondag werden er in Israël nog eens 133.000 personen gevaccineerd. In zijn bericht riep Edelstein meer Israëli’s op zich te laten inenten. Op die manier kan iedereen weer naar de sportschool en naar culturele evenementen gaan, schreef hij.

Jongeren

Na een succesvolle start van de vaccinatiecampagne, loopt het dagelijkse aantal vaccinaties inmiddels terug. Vooral jongeren zouden huiverig zijn.

Een week geleden is Israël begonnen met het stapsgewijs versoepelen van de lockdownmaatregelen die enkele weken van kracht zijn geweest. Het aantal nieuwe besmettingen per dag neemt er weer geleidelijk af, wat volgens deskundigen ook een gevolg is van de vaccinatiecampagne.

Zondagochtend meldde het Israëlische ministerie van Volksgezondheid 1.869 nieuwe gevallen. Een week eerder waren dat er nog 2.659. Daarbij komt wel de kanttekening dat er op zaterdag, de joodse rustdag, beduidend minder testen zijn.

In totaal is het coronavirus in Israël tot dusver bij 723.038 mensen vastgesteld, blijkt uit de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit. Zeker 5.368 patiënten overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Bekijk ook: Vaccinatiecampagne Israël lijkt eerste vruchten af te werpen