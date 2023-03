Israëlische regering voert justitiële hervormingen versneld door ondanks massaal protest

Kremlin hekelt “politise­ring” Oscars na prijs voor Navalny-documentai­re

Het Kremlin is niet blij met de Oscar die de documentaire over het gevangen oppositielid Alexei Navalny gekregen heeft. De film over de vergiftiging van de felste criticus van president Vladimir Poetin won vorige nacht de belangrijkste prijs voor documentaires. Moskou ziet die toekenning als een bewijs van “politisering” van de Oscars.