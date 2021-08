Israëlische rechtbank bevriest afbraak van Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem

Zuid-Europa kreunt verder onder verschroei­en­de temperatu­ren: dit weekend mogelijk tot 48 graden in zuiden van Spanje

15:59 De hittegolven in het zuiden en zuidoosten van Europa blijven aanhouden. Onder meer Griekenland, Sardinië en Sicilië kampen daardoor met zware bosbranden. Maar ook in Spanje is het gloeiend warm. Zaterdag zou het er mogelijk tot 48 graden warm kunnen worden, zo voorspelt Noodweer Benelux.