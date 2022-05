Israëlische premier veroordeelt nazi-uitspraken van Russische minister Lavrov

LIVE. Oekraïne: “Spionnen­net­werk opgerold dat ‘MH17-plan’ wilde uitvoeren” - Lavrov: “Rusland mikt niet op einde oorlog op 9 mei”

Bij een Oekraïense aanval op het kwartier van de Russische legerstaf in de stad Izjoem zijn volgens Kiev meerdere mensen gedood, onder wie hoge officieren, aldus een raadgever van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Daarnaast heeft een honderdtal burgers afgelopen weekend het belegerde complex van de staalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol kunnen verlaten. De Oekraïense president Zelensky hoopt dat de evacuaties vandaag kunnen worden voortgezet. In de Europese Unie komt volgens diplomaten een verbod op de invoer van Russische olie steeds dichterbij, maar Hongarije kondigt aan een dergelijk verbod “nooit te zullen steunen”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

