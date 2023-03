Israëlische premier Netanyahu: "Israël heeft het recht om zich te verdedigen tegen Iraanse kernaanval”

Update Gewonde schoolkin­de­ren hebben ziekenhuis verlaten en zijn terug thuis na busongeval in Frankrijk

De kinderen die gisteren gewond raakten bij een busongeval in de Franse gemeente Corps in Isère hebben het ziekenhuis verlaten en zijn terug thuis bij hun ouders. Dat meldt de Franse nieuwszender BFM TV. In totaal raakten 21 mensen, onder wie 18 kinderen en drie volwassenen, gewond nadat de bus in een ravijn was gestort. Volgens de politie is de prioritaire onderzoekspiste dat de buschauffeur onwel was geworden.