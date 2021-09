Israëlische politie schiet vrouw dood die agenten probeerde neer te steken

Israël vraagt hulp bij bestrij­ding bosbranden bij Jeruzalem

16 augustus Israël vraagt de hulp van onder meer Frankrijk, Griekenland en Italië bij de bestrijding van grote bosbranden nabij Jeruzalem. Honderden mensen zijn geëvacueerd en grote rookwolken trekken over de stad. Tot nu toe is ongeveer 17.000 hectare in de as gelegd.