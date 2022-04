Israëlische politie pakt na aanslagen 50 IS-aanhangers op

Spot de mechani­sche waakhond moet verhinde­ren dat dieven aan de haal gaan met relikwieën van Pompeï

Het is een atypisch beeld: een mechanische robothond dwaalt dezer dagen rond in de historische stad Pompeï die in het jaar 79 - na de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius - bedekt werd door as en lava. Wat Spot precies in Pompeï moet doen? Hij gaat op zoek naar tunnels die door dieven werden gegraven om relikwieën te stelen.

