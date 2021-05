Israëlische politie doodt 2 aanvallers na poging tot aanslag op Westelijke Jordaanoever

Chinese buitenland­se handel groeit fors

8:20 De Chinese export is in april onverwacht hard gegroeid, wat betekent dat de op een na grootste economie van de wereld weer flink op stoom is. Ook liet de import van het Aziatische land vorige maand de sterkste toename zien in een decennium. Maar hierbij moet wel worden aangetekend dat China in de vergelijkbare maand vorig jaar nog hard werd geraakt door de coronapandemie.