Israëlische extreemrechtse minister bezoekt Tempelberg: “Dit is een provocatie die tot geweld zal leiden”

Volgens Israëlische media kwam Ben-Gvir in de vroege ochtend onder politiebegeleiding aan op de plaats in Jeruzalem. De Tempelberg – door moslims al-Harem al-Sharif genoemd – met de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee is de op twee na heiligste plek in de islam. De plaats is ook heilig voor de joden omdat er vroeger twee joodse tempels stonden. De Klaagmuur is er een overblijfsel van.