Israëlische experts: “Pfizer-vaccin werkt goed tegen deltavariant wat ziekenhuisopnames betreft”

Nieuw-Zee­land schort reisbubbel met Australië acht weken op

6:10 Nieuw-Zeeland heeft de grens met Australië gesloten omdat het buurland moeite heeft nieuwe Covid-19-uitbraken in te dammen. Dat heeft premier Jacinda Ardern vandaag aangekondigd. De zogenoemde Trans-Tasman-reisbubbel begon op 19 april en stelde Australiërs en Nieuw-Zeelanders in staat om tussen de twee landen te reizen zonder in quarantaine te hoeven gaan.