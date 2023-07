Israëlische doelman die verdacht werd van aanranding Vlaams meisje (17) post lange liefdesverklaring aan echtgenote op Instagram

De Israëlische profvoetballer die eerder dit jaar verdacht werd van de aanranding van een Vlaams meisje (17) in een discotheek in Athene, heeft zijn liefde voor zijn echtgenote uitgeschreeuwd in een dubbele post op Instagram. Eerder deze maand raakte bekend dat Boris Kleyman (32) niet voor de rechtbank zal moeten verschijnen in de zaak.

Volgens zíjn advocaat omdat zowel het DNA-onderzoek als de camerabeelden hem vrijpleiten. Volgens de advocaat van het Vlaamse meisje omdat ze zijn excuses aanvaardde en de klacht liet vallen.

De feiten zouden in april gebeurd zijn in de chique nachtclub Clown Dogs in het centrum van Athene. De tiener was toen met de zesdejaars van Abdijschool Zevenkerken uit Loppem op laatstejaarsreis. Nadat het meisje naar de politie stapte, werd Kleyman opgepakt. Hij hield echter zijn onschuld staande. Zijn club Volos FC ontsloeg hem desalniettemin, maar dat had vooral te maken met het feit dat hij die nacht ook drugs op zak had.

KIJK. In 1 minuut: wie is Boris Kleyman?

Op 1 juli ging Kleyman plots weer aan de slag bij de Griekse eersteklasser PAS Giannina. Naar aanleiding daarvan werd hij ook opnieuw actief op Instagram. Daar had hij sinds 10 april niets meer gepost. Nadat hij op 1 en 2 juli berichten deelde met foto’s van zichzelf, zijn vrouw en drie kinderen, volgde nu een uitgebreide liefdesverklaring aan zijn echtgenote. En daar gebruikte hij maar liefst twee posts voor.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kleyman vertelt daarin dat hij al heel lang iets wilde schrijven en wilde proberen om uit te leggen wat hij voor zijn vrouw voelt, maar dat hij niet wist waar hij moest beginnen. “Ik weet niet hoe ik het beste kan uitleggen wat je hebt meegemaakt en hoe je ermee omging. En hoeveel ik van je hou en hoeveel ik je waardeer. Ik praat veel, maar ik ben niet sterk in schrijven en het uiten van mijn emoties. Toch hoop ik dat ik in staat zal zijn om te illustreren wat ik voor je voel en om uit te leggen wie je bent. Ik wil dat iedereen dat weet.”

Volgens de doelman ontdekte zijn vrouw wat er gebeurd was via de media en las ze daar allemaal dingen die niet klopten. “ Ik kan me alleen maar voorstellen wat er door je hoofd moet gegaan zijn en wat je voelde”, schrijft hij. In plaats van in te storten nam ze echter de telefoon en zocht ze een goede advocaat voor hem.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pas na een paar dagen kon Kleyman zijn vrouw bellen vanuit de gevangenis. ‘Wees sterk, ik hou van je, we komen hier doorheen’, zei ze met een hese stem van het huilen. “Ik zal dat gesprek nooit vergeten. Ik kreeg niets gezegd door de emoties. Maar je telefoontjes maakten me alleen maar sterker. Net als je knuffels en je omhelzingen toen ik uit de gevangenis werd vrijgelaten.”

Geduld

De periode na zijn vrijlating was hij wel fysiek terug bij zijn vrouw en kinderen, zo vertelt hij, maar niet mentaal. “Ik had geen zin om te praten, ik had geen greintje geduld, was gebroken en telde de tijd af tot alles voorbij zou zijn. De afgelopen tweeënhalve maand was jij er altijd voor mij, voor de kinderen, voor ons gezin, want ik was er niet. Je bracht ons allemaal bij elkaar. Je hield me recht op dagen dat ik het niet meer zag zitten. Je hield de kinderen bezig, zorgde dat ze gelukkig waren en dat ze niet het gevoel hadden dat hun papa er niet was.”

KIJK. Verzon Belgisch tienermeisje aanranding door profvoetballer?

Kleyman schrijft dat hij beseft dat ook zij niet gelukkig was, maar dat ze zich sterk hield voor het hele gezin. “Ik begrijp niet waar je de kracht vandaan haalde. Je hield iedereen recht.”

Zij was er volgens de doelman ook verantwoordelijk voor dat hij deze maand bij een nieuwe club tekende, door hem ervan te overtuigen om alleen verder te blijven trainen, soms zelfs met hun tweeën.

Ruggengraat

Hij besluit met een echte ode aan zijn vrouw. Daarin noemt hij haar “een geweldige moeder”, “de ruggengraat van ons gezin”, “een sterke en bewonderenswaardige vrouw” en “een ongeziene kracht”.

Hij zegt ook dat zij hem ervan overtuigd heeft dat alles weer goed zal komen. “We houden ons sterk als koppel en als gezin. Bedankt dat je ervoor mij bent en voor ons gezin. Jij bént gewoon ons gezin. En ik beloof dat ik er altijd voor je zal zijn, zoals jij er voor mij bent geweest. Ik hou van je.”