Israëlische defensieminister stuurt Hezbollah scherpe waarschuwing

Bestuurder (20) botst tegen tweede verdieping van huis: politie sluit kwaad opzet niet uit

Een auto vloog de lucht in en belandde in een slaapkamer op de tweede verdieping van een huis in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De auto bleef daarbij bengelen op de tweede verdieping alsof het een scène in een actiefilm was. De politie onderzoekt nu of de 20-jarige bestuurder het huis opzettelijk aanreed.