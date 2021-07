Israëlisch schip op weg naar Emiraten aangevallen in Indische Oceaan

De bemanning raakte niet gewond en het schip is niet zwaar beschadigd, aldus N12. De pro-Iraanse tv-zender Al Mayadeen in Libanon had eerder gemeld dat het schip was aangevallen in de Indische Oceaan. Volgens de website Marine Traffic zou de boot, CSAV Tendell, onder Liberiaanse vlag hebben gevaren en tot stilstand zijn gekomen voor de kust van de VAE.

Soortgelijke incidenten gebeurden in februari en april, toen schepen van Israëlische eigenaren werden aangevallen in de Golf van Oman. Israël geeft Iran de schuld van de aanslagen. In april raakte ook een Iraans vrachtschip licht beschadigd door een explosie in de Rode Zee. De New York Times meldde dat Israël achter de aanval zat. Teheran geeft Israël ook de schuld van een aanval op een Iraanse nucleaire installatie in april. Iran en Israël zijn aartsvijanden.