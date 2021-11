Israëlisch parlement keurt begroting van regering nipt goed: nieuwe verkiezingen vermeden

Oudste permanent sneeuwveld van Verenigd Koninkrijk gesmolten door klimaatop­war­ming

Uitgerekend tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow hebben wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk een verontrustend bewijs van de voortschrijdende klimaatopwarming ontdekt. Een sneeuwveld dat bekend staat als "The Sphinx" in het Cairngorm-gebergte in het noorden van Schotland, is volledig weggesmolten. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC woensdag gemeld op basis van informatie van een lokale expert.

3 november