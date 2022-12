Israëlisch parlement geeft vertrouwen aan rechtse regering van premier Netanyahu

Toen Ohana in 2019 minister van Justitie werd in de regering-Netanyahu, was hij de eerste homoseksuele man in een ministerfunctie in Israël. “Het Israëlische parlement vertegenwoordigt alle Israëlische burgers: Joden, Arabieren, Druzen, Circassiërs, seculieren, religieuzen, ultra-orthodoxen, Sefarden, hetero’s, Asj­ke­nazim, LGBT”, verklaarde Ohana donderdag in het parlement, waar ook zijn echtgenoot en hun twee kinderen aanwezig waren. “Als een jonge jongen of een jong meisje naar deze ceremonie kijkt, wil ik zeggen dat, wat je identiteit of je orgine ook is, je de middelen hebt om te komen waar je wilt”, voegde hij eraan toe.