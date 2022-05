Israëlisch leger houdt grootste militaire oefening in decennia

Het Israëlische leger is begonnen met één van de grootste militaire oefeningen in decennia. Het manoeuvre heet ‘Chariots of Fire’ en zal bijna een maand duren. Het is bedoeld om het leger voor te bereiden op “intense gevechten met verschillende wapensystemen in diverse strijdgebieden in de lucht, op zee, op land en in de cyberwereld”. Dat heeft het leger aangekondigd.