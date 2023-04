Israëli’s opnieuw op straat tegen regering ondanks aanslagen

Wat is ‘Black Box’, het geheime Oekraïense project dat Rusland letterlijk in vuur en vlam kan zetten?

Er zijn dit jaar al meer dan tweehonderd grote branden geweest in Rusland — in drie maanden tijd al half zoveel als in heel 2022. Een groot deel lijkt aangestoken en er wordt een link vermoed met het project ‘Black Box’. Dat is een samenwerking tussen een liefdadigheidsgroep die geld voor legeraankopen inzamelt en de Oekraïense militaire inlichtingendienst. Wat het precies inhoudt, is een goed bewaard geheim. Maar er zijn wel aanwijzingen.