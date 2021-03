Israëliërs voor de vierde keer in twee jaar naar de stembus, maar nieuwe verkiezingen loeren alweer om de hoek

Al drie dagen op rij recordaan­tal vaccina­ties in Verenigd Koninkrijk: zaterdag tot 26 spuitjes per seconde

21 maart Voor de derde dag op rij is er een recordaantal coronavaccins gezet in het Verenigd Koninkrijk. Volgens premier Boris Johnson werden de afgelopen 24 uur maar liefst 873.784 mensen ingeënt tegen het coronavirus. Nooit eerder waren dat er zo veel. Volgens de Britse gezondheidsdienst NHS lag het tempo zaterdag zelfs een uur lang op 26 inspuitingen per seconde.