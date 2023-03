Israëliër zwaargewond bij schietpartij op Westelijke Jordaanoever

KIJK. Amerikanen tonen China spierbal­len tijdens grote gezamenlij­ke militaire oefening in Azië

Duizenden Amerikaanse en Aziatische soldaten houden een grote oefening in Thailand. Zonder dat land bij naam te noemen, is de training een duidelijk signaal aan China. Want de militaire macht van dat land groeit, en daar maken Amerika en Aziatische landen in de buurt zich zorgen over. Om weerstand te bieden tegen die Chinese oorlogsschepen en straaljagers sturen de VS zelf ook steeds meer militairen naar Azië.