“Israël zat achter ‘terreuraanslag’ op nucleaire installatie Iran”

Israël speelde een rol in de ‘terreuraanslag’ op de belangrijke Iraanse nucleaire installatie in Natanz. Dat zeggen functionarissen van de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten, aldus The New York Times. Volgens hen is de schade aan de nucleaire installatie zo groot dat het zeker negen maanden duurt voordat de uraniumproductie hersteld is.

Twee anonieme functionarissen zeggen tegen de Amerikaanse krant dat de schade is veroorzaakt door "een grote explosie die de interne energiesystemen compleet heeft verwoest". Deze energiesystemen zijn bedoeld om de ondergrondse centrifuges die uranium verrijken, aan te voeren.

De Iraanse organisatie voor atoomenergie stelde zondag dat de nucleaire installatie doelwit was van "anti-nucleair terrorisme". De organisatie liet daarop weten dat Iran zich het recht voorbehoudt te reageren. Eerder zondag was er nog sprake van een ongeluk in de ondergrondse kerninstallatie van Natanz. Het atoomagentschap sprak van een stroomstoring. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

De meldingen komen een dag nadat de geavanceerde centrifuges voor de verrijking van uranium in gebruik waren genomen. De kernreactor in Natanz is cruciaal voor de uraniumverrijking door het Iraanse regime, dat het materiaal volgens critici wil gebruiken voor het maken van kernwapens. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) houdt de ontwikkelingen in Natanz dan ook scherp in de gaten.

Volledig scherm Archiefbeeld. Een vrijgegeven foto van het interieur van de uraniumverrijkingsfaciliteit in Natanz. (05/11/2019) © AP

Nucleair verdrag

Teheran en Washington proberen ondertussen het nucleaire verdrag van 2015 nieuw leven in te blazen. Het verdrag beoogt de nucleaire activiteiten van Iran te beperken in ruil voor de verlichting van sancties. De Verenigde Staten trokken zich er drie jaar geleden onder president Trump uit terug. Hij stelde opnieuw sancties in tegen het Iraanse regime. Dat besloot op zijn beurt om het atoomprogramma uit te breiden, tegen de regels van het akkoord.

Het is niet duidelijk in hoeverre de VS van tevoren op de hoogte waren van de aanslag op de nucleaire installatie in Natanz. De aanval vond plaats op dezelfde dag dat de Amerikaanse secretaris van Defensie, Lloyd J. Austin III, op bezoek was in Israël. Dat land heeft er eerder geen geheim van gemaakt dat het niet achter de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden staat om het nucleaire verdrag nieuwe leven in te blazen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: