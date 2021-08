Israël vraagt hulp bij bestrijding bosbranden bij Jeruzalem

Taliban roepen op tot overleg: “Oorlog in Afghanis­tan is voorbij”

7:47 De taliban hebben de macht in Afghanistan overgenomen, nadat ze ook de hoofdstad Kaboel voor een groot deel onder controle hadden gekregen. In het presidentiële paleis in Kaboel riepen vertegenwoordigers van de islamitische fundamentalisten officieel de overwinning uit, zo was te zien op beelden die de Arabische zender al-Jazeera uitzond. De belangrijke talibanleider mullah Baradar verklaarde in een videoboodschap dat “de echte test om effectief te regeren nu gaat beginnen door de problemen van burgers op te lossen”. Hij merkte op dat de snelle verovering van het land nergens eerder is vertoond.