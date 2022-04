Israël voert luchtaanvallen uit nabij Syrische hoofdstad Damascus

Studenten betogen tegen keuze in Franse presidents­ver­kie­zing

Honderden studenten hebben de ingangen van de universiteit van de Sorbonne in Parijs geblokkeerd als protest tegen de resultaten van de eerste ronde van presidentsverkiezingen. Ze willen niet moeten kiezen tussen de huidige president Emmanuel Macron, die ze “neoliberaal en autoritair” vinden, of Marine Le Pen, “een fascist”, klinkt het in een bericht dat circuleert onder studenten.

