Israël voert groene pas in voor gevaccineerden: hoe werkt het en wat mogen zij meer dan anderen?

Seksschan­da­len en ontsnappin­gen: Verenigd Koninkrijk start vandaag met ‘quarantai­ne­ho­tels’, maar die zijn omstreden

15 februari Reizigers die vanuit risicogebieden naar het Verenigd Koninkrijk reizen, moeten vanaf vandaag 10 dagen in isolatie in een quarantainehotel, en daar zelf voor betalen. Omgerekend kost dat zo’n 2.000 euro per persoon. Dergelijke hotels werpen vruchten af, maar leiden vaak ook tot controverse en problemen.