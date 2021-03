Israël viert nu al einde van pandemie, en Vlamingen feesten mee: zo pakt(e) het land het aan

Aan de ingang van ‘Lima Lima’, een nachtclub in hartje Tel Aviv, staat opnieuw een portier aan de deur. Hij weert al jaren onfrisse figuren en amokmakers, maar sinds de heropening van de horeca ook vaccinweigeraars en mensen die nog geen uitnodiging kregen voor hun prik. Thijs Stuyver (28) mag wel naar binnen, om ‘Eurofalsh’ te zien, een band die Eurosongnummers playbackt, niet eens zo goed, maar ze zijn er populair. Hij heeft z’n ‘Green Pass’ getoond op het schermpje van zijn gsm, een vaccinatiepaspoort met QR-code. Want geen vaccin is geen toegang tot de club. Het bruisende nachtleven is er weer bijna als vanouds: eenmaal over de dorpel gaan de mondmaskers af en staat iedereen op elkaar gepakt in een warme zaal.