Israël versoepelt aantal beperkingen in Gazastrook

De COGAT besliste ook om de grensovergang Kerem Shalom volledig te openen voor de doorgang van materiaal en goederen. Daarnaast wordt de watertoevoer naar de Gazastrook met 5 miljoen kubieke meter verhoogd en wordt het quotum van handelaars uit Gaza die de Erez-kruising passeren met nog eens 5.000 worden verhoogd tot 7.000. Enkel degenen die gevaccineerd zijn of hersteld zijn van Covid-19 zullen de toestemming krijgen. De maatregelen gaan vandaag in.

In mei vochten Israël en Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, nog een bloedig conflict uit. Dat duurde ongeveer anderhalve week en ging gepaard met grootschalige Palestijnse raketbeschietingen en Israëlische luchtaanvallen. Er vielen volgens officiële cijfers 13 doden in Israël en 255 in de Gazastrook. De strijd eindigde na bemiddeling door Egypte.