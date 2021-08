Israël verlaagt minimumleeftijd voor derde dosis coronavaccin tot 40 jaar

Oorsprong nieuwe corona-uit­braak in Nieuw-Zee­land bekend: reiziger uit Sydney

7:00 De oorsprong van de laatste uitbraak van het coronavirus in Nieuw-Zeeland is waarschijnlijk bekend, vertelde premier Jacinda Ardern vandaag tijdens een persconferentie. Het gaat om een besmette reiziger die op 7 augustus vanuit Sydney naar Nieuw-Zeeland reisde en in hotelquarantaine ging. Hoe het virus zich vervolgens heeft kunnen verspreiden is nog niet duidelijk.