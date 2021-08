Israël verlaagt minimumleeftijd voor boostervaccin tot 30 jaar

Israëlisch leger schiet 15-jarige Palestijn dood

9:19 In het vluchtelingenkamp Balata, in Nablus op de Westelijke Jordaanoever, hebben Israëlische militairen een 15-jarige jongen doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. De adolescent werd aan het hoofd geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis van Nablus.