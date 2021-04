Israël valt doelen in Gaza aan na raketaanvallen, tweede nacht op rij rellen in Jeruzalem

Tijd begint nu echt te dringen voor bemanning vermiste duikboot: nog minder dan 24 uur zuurstof

23 april Er blijft steeds minder tijd over voor de 53 bemanningsleden in de vermiste Indonesische onderzeeër. Er is nog zuurstof tot morgen, en als de duikboot ligt waar men vreest, op een diepte van 700 meter, wordt het sowieso zeer moeilijk hen nog te redden. De waterdruk is dan mogelijk te hoog voor de onderzeeër.