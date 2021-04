Israël onderzoekt gevallen van hartontsteking na Pfizer-prik

Israël onderzoekt tientallen gevallen waarin mensen myocarditis (ontsteking van de hartspier) of pericarditis (ontsteking van het hartzakje) kregen na toediening van het Pfizer/BioNtech-vaccin. De meeste gevallen werden, voornamelijk na de tweede dosis gemeld, bij mensen tot 30 jaar. Een oorzakelijk verband is vooralsnog niet vastgesteld.

“Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt momenteel of er een te hoge morbiditeit is en of dit kan worden toegeschreven aan het vaccin”, zei Nachman Ash, Israëls coronacommisaris. De morbiditeit is de verhouding van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele gemeenschap binnen een bepaalde tijdsspanne. Meer dan 5 miljoen mensen kregen de Pfizer-prik in Israël.

De autoriteiten identificeerden 62 gevallen van ontsteking van de hartspier of het hartzakje, meldde Channel 12 vorige week, daarbij verwijzend naar een voorlopige studie van het ministerie van Volksgezondheid.

De aandoening ontwikkelde zich bij één op de 100.000 mensen die de inenting kregen, terwijl de incidentie bij mannen van 18 tot 30 jaar één op 20.000 was. Twee mensen stierven en de rest herstelde. De studie toont niet met zekerheid aan dat er een hoger sterftecijfer is of een toename van het aantal gevallen van hartspierontsteking, verklaarde het ministerie van Volksgezondheid in een antwoord per e-mail op vragen van Bloomberg.

Verband

Ook Ash benadrukte dat het ministerie van Volksgezondheid nog geen conclusies heeft getrokken. “Het vinden van een verband”, zei hij, “zou moeilijk zijn omdat myocarditis - een aandoening die vaak zonder complicaties verdwijnt - kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan virussen én een vergelijkbaar aantal gevallen werd in voorgaande jaren gemeld.”

Pfizer is op de hoogte van de Israëlische gevallen van hartspierontsteking, zei het bedrijf in een verklaring. “We hebben geen hogere mate van myocarditis waargenomen dan wat zou worden verwacht bij de algemene bevolking”, aldus Pfizer. “Een oorzakelijk verband met het vaccin is niet vastgesteld. Er is op dit moment geen bewijs om te concluderen dat myocarditis een risico is dat samenhangt met het gebruik van het Pfizer/BioNTech-vaccin”, stelde de farmaceut.

Israël is wereldleider in de uitrol van vaccinaties. Ondertussen heeft bijna 60 procent van de 9,3 miljoen inwoners het Pfizer-vaccin gekregen. De nationale database heeft al aangetoond dat het vaccin zeer doeltreffend is bij het voorkomen van de symptomen en ernstige ziekten die verband houden met Covid-19.