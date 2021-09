Israël maakt zich op om vierde vaccindosis toe te dienen

Momenteel wordt op grote schaal nog een derde dosis — of eerste boostershot — van het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend aan de inwoners van Israël. Daar zou nu dus nog een vierde dosis — of tweede boostershot — kunnen bijkomen. “Het virus is hier en zal hier blijven”, zei Zarka op de openbare radio. “Dit is hoe ons leven er voortaan zal uitzien. In golven.”

Wanneer de vierde dosis precies toegediend zal worden, zei hij niet. Volgens Zarka zou hij aangepast kunnen worden in functie van de varianten van het coronavirus. Zo zou het vaccin beter kunnen beschermen tegen de deltavariant. De aanpassing zou er eind dit jaar of begin volgend jaar moeten zijn.

Nieuwe varianten

Vorige maand zei hij al iets soortgelijks in de krant ‘The Times of Israel’. “De vierde coronagolf in ons land leert ons dat we rekening moeten houden met de komst van nog meer golven met nieuwe varianten”, klonk het toen. “Als je ook rekening houdt met het verminderde effect van de vaccins doorheen de tijd, dan lijkt het erop dat we om de zoveel maanden — het kan een keer per jaar of om de vijf of zes maanden zijn — een nieuwe inspuiting nodig zullen hebben.”

Israël was het eerste land dat officieel een derde dosis van het coronavaccin aanbood aan zijn onderdanen. Die campagne begon op 1 augustus en focuste eerst op iedereen boven 60 jaar. Vorige week was iedereen boven 12 jaar aan de beurt die al minstens vijf maanden geleden het tweede shot had gekregen. Vrijdag hadden al 2,5 miljoen van de 8,5 miljoen Israëli een derde dosis gekregen.

Volgens de recentste cijfers van ‘Our World in Data’ heeft iets meer dan 68 procent van de Israëli al minstens een eerste inspuiting gekregen, 62,70 procent is volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: in België kreeg al 73,39 procent van de inwoners minstens een eerste prik en is 71,12 procent volledig gevaccineerd. In Vlaanderen liggen die percentages zelfs op respectievelijk 79,41 procent en 77,14 procent.

Groen paspoort

Vorige week kondigde de minister van Volksgezondheid in Israël aan dat het ‘groen paspoort’ — waarmee mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van Covid-19 kunnen deelnemen aan evenementen op publieke plaatsen — zes maanden na de toediening van het tweede spuitje of de infectie zal vervallen.

Israël ziet zijn coronacijfers de laatste tijd weer toenemen. Donderdag werden er meer dan 11.000 nieuwe gevallen gemeld, met een positiviteitsratio van 8,43 procent. Volgens Zarka is dat omdat er meer getest wordt.

Desondanks gaat het aantal ernstige infecties sinds iets meer dan een week weer achteruit. Vorige week zondag was er nog sprake van 753 gevallen, afgelopen vrijdag waren het er nog 654 volgens het ministerie van Volksgezondheid. In Israël vielen volgens de officiële cijfers al 7.129 doden door het coronavirus.