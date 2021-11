Israël keurt bouw van duizend woningen voor Palestijnen goed op Westelijke Jordaanoever

Israël heeft groen licht gegeven voor de bouw van meer dan duizend woningen voor Palestijnen in Zone C, een deel van de Westelijke Jordaanoever dat volledig onder Israëlisch toezicht staat. Enkele dagen eerder gaf Israël nog de toestemming voor meer dan 3.000 nieuwe woningen voor Joodse kolonisten.

Het gaat om meer dan 1.300 woningen voor Palestijnen. In augustus hadden de autoriteiten al te kennen gegeven dat ze de goedkeuring “overwogen”. Vorige week keurde Israël nog de bouw van meer dan 3.000 nieuwe woningen voor Joodse kolonisten goed, ook al was er kritiek van de Amerikaanse regering van president Joe Biden.

Kritiek

“Het is een poging om de Israëlische kolonisatie te rechtvaardigen en verraadt een verlangen om de internationale gemeenschap en de publieke opinie af te leiden”, reageert het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Peace Now kan de “toestemming om deze huizen te bouwen de discriminatie niet verhullen en het verandert niets aan het feit dat een illegaal regime bezetting en discriminatie in de (Palestijnse) gebieden handhaaft”.

Drie zones

De Westelijke Jordaanoever is ingedeeld in drie zones: zone C wordt enkel door de Israëliërs gecontroleerd, zone B wordt door Israël en de Palestijnen gecontroleerd en zone A is enkel van de Palestijnen. Zone C is goed voor 60 procent van de volledige regio. Volgens cijfers van Peace Now werden tussen 2009 en 2018 slechts 98 van de meer dan 4.400 Palestijnse aanvragen tot vergunningen goedgekeurd door Israël.

De Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem worden sinds een oorlog in 1967 bezet door Israël. Er wonen ongeveer 600.000 Israëlische kolonisten in de bezette gebieden. De Palestijnen willen een onafhankelijke staat oprichten in het gebied, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Op de Westelijke Jordaanoever wonen 2,8 miljoen Palestijnen.