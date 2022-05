Israël keurt 4.500 wooneenheden goed op bezette Westelijke Jordaanoever

Huilende journalist Al Jazeera brengt neergescho­ten collega binnen in ziekenhuis

Een journaliste van de Arabische zender Al-Jazeera is deze ochtend doodgeschoten terwijl ze verslag aan het doen was van confrontaties in de regio van Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Op beelden is te zien hoe haar collega Mujahed al-Saadi haar huilend binnenbrengt in het ziekenhuis. De kogel was afgevuurd door het Israëlische leger, zo melden getuigen en Palestijnse autoriteiten. Volgens Israël werd ze echter geraakt door Palestijnse schoten. Het slachtoffer is Shireen Abu Akleh (51), een van de bekendste gezichten van Al-Jazeera.

11 mei