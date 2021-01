Israël is wereldleider vaccinatie, maar moet toch strengere lockdown invoeren. Hoe komt dat?

ANALYSE. Hoe “een heel klein beetje oorlog” president Biden misschien juist kan helpen

7 januari Dat de verdeeldheid in de VS nu zelfs doden eist tot in het parlement, doet het ergste vrezen voor Joe Biden. Wat een puinhoop krijgt die op zijn bord! Of gaat het hem juist helpen dat de woede die zijn voorganger vier jaar lang heeft opgestookt, nu zo ontaard is? Om het met de woorden van zanger Stijn Meuris te zeggen: “Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn?”