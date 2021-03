Israël heropent grens met Egypte nu Covid-19-gevallen dalen

Geen enkele coronadode in Londen in 24 uur tijd

10:16 In de miljoenenstad Londen is er afgelopen zondag geen enkele inwoner overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is pas de tweede keer dit jaar dat dat gebeurt. In heel het Verenigd Koninkrijk dalen de sterftecijfers momenteel spectaculair, met dank aan de lockdown én de oplopende vaccinatiecijfers.