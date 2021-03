Israël heeft nu al meer dan helft bevolking eerste spuitje gegeven, derde is volledig gevaccineerd

De koploper in de vaccinatiewedloop heeft gisteren een belangrijke symbolische kaap gerond. Meer dan de helft van de bevolking van Israël heeft nu een eerste inenting gekregen met een coronavaccin. Ruim een derde is volledig gevaccineerd. Opvallend: de coronacijfers van het land doen het een flink stuk beter dan enkele weken geleden, maar blijven relatief hoog.

Israël - dat 9 miljoen inwoners heeft - besliste bij de start van haar vaccinatiecampagne in december om eerst de ouderen en kwetsbaren te vaccineren. Bijna 90 procent van iedereen boven 50 jaar is intussen volledig ingeënt. Dat heeft een weerslag op de druk in de ziekenhuizen: die is nu zodanig verminderd dat de hospitalen er gerust in zijn dat hun diensten intensieve zorg de toestroom van patiënten de baas zullen kunnen blijven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In totaal kregen al 4,6 miljoen mensen een eerste prik. Meer dan 3,3 miljoen van hen mochten ook al terugkeren voor een tweede inenting. Pfizer heeft de Israëlische regering gegarandeerd dat er een continu aanvoer zal zijn van vaccins, in ruil voor toegang tot geanonimiseerde data uit de medische dossiers van alle inwoners. Zo wil het farmabedrijf het effect van zijn vaccin in het echte leven beter in kaart brengen. Want dat kan soms verschillen van de resultaten in de klinische tests.

Bemoedigend

De eerste resultaten zijn evenwel bemoedigend. Het vaccin zou het nog beter doen dan verwacht en beschermt zeer goed tegen ziekte en overlijden. Anderzijds is het nog niet duidelijk hoe goed het vaccin presteert tegen de opkomende varianten van het virus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ondanks het succesverhaal bij het vaccineren, wil het Israël nog niet echt lukken om de coronacijfers in het land onder controle te krijgen. Die daalden al stevig in vergelijking met enkele weken geleden, maar blijven op een relatief hoog plateau steken. De oorzaak zou te zoeken zijn in de opkomst van de besmettelijker varianten van het virus en de onwil van sommige bevolkingsgroepen om de coronamaatregelen na te leven.

Opvallend is ook dat de vaccinatiegraad bij ultraorthodoxe joden en in sommige Arabische buurten onder het gemiddelde ligt. Ook in de Palestijnse gebieden is de meerderheid nog niet ingeënt. Israël gaf gisteren wel aan dat het Palestijnen met een Israëlische werkvergunning nu vaccins zal aanbieden.

Groen paspoort

Intussen is het nog niet meteen ‘business as usual’ in Israël. De maatregelen van de derde lockdown worden wel beetje bij beetje versoepeld, maar sommige scholen, luchthavens en grenzen blijven nog dicht.

Gevaccineerde mensen krijgen een groen paspoort, waarmee ze bijvoorbeeld opnieuw naar de fitness kunnen of naar een concert. Als een voorsmaakje op de terugkeer naar het gewone leven.

LEES OOK:

BEKIJK OOK:

Van Ranst: “Britse variant mogelijk ook ziekteverwekkender”