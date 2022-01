Israël geeft groen licht voor vierde coronaprik bij 60-plussers

Een expertenpanel had in december aanbevolen om ook 60-plussers en zorgpersoneel voor de vierde keer in te enten vanwege de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus.



Slechts rond de 60 procent van de 9,4 miljoen Israëli’s wordt nog als volledig gevaccineerd beschouwd. Dat zijn mensen die twee keer gevaccineerd zijn en binnen zes maanden na hun laatste dosis een booster hebben gekregen. 31 procent van de bevolking is niet gevaccineerd, bij 9 procent is de geldigheid van de inenting verstreken.