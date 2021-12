Israël gaat vierde prik toedienen aan 60-plussers en zorgpersoneel

Knokke is boosterkam­pi­oen, Asse heeft laagste booster­graad. Check hier hoe de boostercam­pag­ne er in uw gemeente voor staat

In Knokke-Heist sluit het vaccinatiecentrum tien dagen de deuren. “De uitnodigingen zijn op”, de boostercijfers de beste van Vlaanderen. Elders kan dat niet altijd gezegd worden. Vijf gemeenten in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld hebben zich wat verslikt in de sluiting van het vaccinatiecentrum in Asse en hinken fors achterop. Heel Antwerpen lijkt dan weer al een uitnodiging voor de boosterprik op zak te hebben. Maar een uitnodiging is daar nog geen afspraak. Dit is de echte stand van zaken van de boostercampagne, gemeente per gemeente.

20 december