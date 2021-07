Israël gaat van start met derde prik voor risicopatiënten

Na arrestatie van vierde verdachte houdt Spaanse politie nog twee minderjari­gen aan in zaak homofobe aanval op Samuel Luiz (24)

10 juli De Spaanse politie arresteerde gisteren een vierde verdachte in de zaak van de fatale en mogelijk homofobe aanval op Samuel Luiz Muñiz. Vandaag werden nog twee minderjarigen aangehouden voor hun betrokkenheid bij het drama. De 24-jarige verpleger werd vorig weekend in elkaar geslagen door een groep van minstens zeven mensen, waarna hij in het ziekenhuis overleed. Het incident ontketende in Spanje een golf van protesten door LGBTQ+-groepen.