Israël gaat bont bij handel en verkoop modeproducten verbieden

Amerikaan zit ruim twintig jaar onschuldig in gevangenis voor moord op jonge vrouw

10:43 De Amerikaanse Christopher Tapp heeft ruim twintig jaar onschuldig in de gevangenis gezeten voor het verkrachten en vermoorden van Angie Dodge in 1996. De jonge vrouw was toen 18 jaar oud. Na al die jaren gaat de echte dader, Brian Leigh Dripps (55) uit Idaho, eindelijk de gevangenis in. Dripps kreeg gisteren levenslang.