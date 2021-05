Israël en Hamas bereiken akkoord over staakt-het-vuren

Opnieuw raketten afgevuurd op Israël, tunnelnet­werk van Hamas gebombar­deerd

13:31 Na meer dan acht uur van rust is donderdag opnieuw een raketalarm afgegaan in de Israëlische steden aan de grens met de Gazastrook. Eerder, omstreeks 01.00 uur ‘s nachts, hadden Palestijnse militanten een raket in de richting van Israël afgevuurd. Het Israëlische leger heeft ‘s nachts opnieuw doelen aangevallen van de militante Palestijnse organisatie Hamas, die de plak zwaait in de Gazastrook, waaronder het wijdverbreide tunnelnetwerk. Een hooggeplaatst lid van Hamas sluit een spoedig staakt-het-vuren echter niet uit. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft donderdag zijn solidariteit betuigd aan Israël en heeft ook opgeroepen tot een staakt-het-vuren. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) belegt op 27 mei een bijzondere vergadering over het Israëlisch-Palestijns conflict.