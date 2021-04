Israël en Chili vaccineerden om ter snelst, maar waarom is één land dan weer in lockdown?

Terwijl grootschalige vaccinatieprogramma’s in de meeste landen nog niet volledig op stoom waren gekomen, deden Israël en Chili vaak haasje-over als snelst vaccinerende landen ter wereld. Maar terwijl Israël stilaan terugkeert naar het oude normaal, is Chili weer in lockdown. Hoe kan dit?

In Israël (9 miljoen inwoners) is het aantal nieuwe besmettingen spectaculair afgenomen, net zoals het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen na zowat de snelste vaccinatiecampagne die ooit heeft plaatsgevonden. Op 7 april werden er nog 297 nieuwe gevallen geregistreerd, een enorm verschil met de piek in januari toen er op een gegeven moment bijna 10.000 bevestigde besmettingen per dag bijkwamen. Ondertussen heeft meer dan de helft van de bevolking twee spuitjes van het vaccin van Pfizer/BioNTech gekregen.

Lees ook PREMIUM Chileense vaccinatiecampagne schiet als een raket omhoog, met dank aan Chinese spuitjes én een revolutionair eenvoudige strategie

Het dagelijkse leven is bijna teruggekeerd naar de situatie voor corona met open winkels, restaurants en cafés, bioscopen, én ook weer concerten die kunnen plaatsvinden. Maar er zijn voorlopig nog wel een aantal maatregelen van kracht zoals het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen en beperkingen voor bijeenkomsten binnenshuis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat ging er mis in Chili?

Chili bevindt zich in de benijdenswaardige positie dat het sneller vaccineert dan enig ander land in de regio. Meer dan een derde van de 18 miljoen inwoners heeft ten minste één injectie van Pfizer/ BioNTech of het Chinese Sinovac Biotech-vaccin gekregen. Het aantal besmettingen is echter zo sterk toegenomen dat het gezondheidssysteem helemaal overweldigd wordt en er weer strikte lockdownmaatregelen van kracht zijn.

Het snelle vaccinatieprogramma lijkt een vals gevoel van veiligheid teweeggebracht te hebben, waardoor het land de beperkingen te snel versoepelde zonder dat de mensen zich bewust bleven van de risico’s. Het land heropende zijn grenzen in november en introduceerde in januari vergunningen voor Chilenen om op vakantie te gaan. Zonder strikte controles op mensen die het land binnenkomen en het ontbreken van een efficiënt contactopsporingssysteem, zijn besmette reizigers door de mazen van het net geglipt.

Het virus heeft bovendien meer kans gehad om zich te verspreiden toen de scholen weer open gingen, tegelijk met restaurants, winkelcentra, casino’s, sportscholen en kerken. Op 2 april werden 8.079 nieuwe besmettingen geregistreerd, een hoger aantal dan de piek in juni (6.938). Sindsdien is er een licht dalende trend met op 7 april nog 5.242 nieuwe gevallen.

Nu het virus opnieuw sterk circuleert, zal een veel groter deel van de bevolking snel moeten ingeënt worden om de epidemie het hoofd te kunnen bieden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zijn de twee landen vergelijkbaar?

Tussen beide landen is er wel een opvallend verschil, zo weet The Guardian. Israël heeft enkel prikken gezet met het Pfizer/BioNTech-vaccin, terwijl Chili zowel Pfizer/ BioNTech als het vaccin van Sinovac heeft gebruikt. Het is onduidelijk in welke mate dit verschil van tel is, maar vast staat dat het Pfizer/BioNTech-vaccin een van de sterkste presteerders was in klinische onderzoeken. Daarnaast zijn er nog andere zaken die een vergelijking moeilijk maken zoals bijvoorbeeld een verschillende demografie en de verschillende virusvarianten die in beide landen in omloop zijn.

Misschien is het ook gewoon een kwestie van tijd voor Chili. Terwijl Israël nu hele lage besmettingscijfers kent, duurde het toch wel wat langer dan oorspronkelijk gedacht vooraleer het effect van de vaccinatie duidelijk zichtbaar werd. Ook Israël kende eerst nog stijgende cijfers en zat in een strikte en wekenlange lockdown toen de vaccinatiecampagne op gang kwam. Die lockdown, vergelijkbaar met degene die zojuist in Chili is ingevoerd, zal ook zijn effect niet gemist hebben.

Bekijk ook: In Israël mag het weer: volop feest in Tel Aviv