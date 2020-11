Israël en Bahrein willen tegen eind dit jaar ambassades openen

Literatuur De Duitse nazi die spion werd voor de Mossad: biografie vertelt ware verhaal van Otto Skorzeny, de favoriete commando van Adolf Hitler

1 november Geen traditionele Boekenbeurs dit jaar, maar met de herfstvakantie in het verschiet is dit wél de periode om aandacht te besteden aan onze auteurs én boeken. Gedurende twee weken fileert een van hen zijn eigen oeuvre en het huidige aanbod voor het Feest van het Boek, met als resultaat enkele tips voor een bezoek aan de boekenwinkel. Zoals auteur Stuart Smith, die een biografie schreef over SS-luitenant-kolonel Otto Skorzeny. Hij was een waaghals en de favoriete commando van Adolf Hitler, en voerde in dienst van nazi-Duitsland spectaculaire acties uit. Maar ook na de oorlog bleef SS-luitenant-kolonel Otto Skorzeny bijzonder actief.