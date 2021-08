Israël bombardeert Gaza vanwege ‘brandballonnen’

Dodental aanslag Kaboel loopt op tot 170, 13 Amerikaan­se militairen overleden: dit is wat we nu weten

27 augustus De aanslag van gisteren aan de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is opgeëist door IS. Aanvankelijk was er sprake van twee explosies, maar volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie blies één terrorist zichzelf op. Er is sprake van meer dan 170 doden, waaronder ook dertien Amerikaanse militairen. Dit weten we al over de terreuraanslag.